يديعوت أحرونوت: طعن دبلوماسي إسرائيلي فى بكين

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن دبلوماسيا إسرائيليا تعرض لعملية طعن في العاصمة الصينية بكين.

وقالت الصحيفة إن موظفا إسرائيليا في السفارة في بكين، تعرض للطعن اليوم الجمعة، خارج منطقة السفارة لعملية طعن، ونقل إلى المستشفى وحالته مستقرة، مشيرة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال قيد التحقيق.

هذا وأعلن مقر الأمن الوطني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية، أن "حركة المقاومة الفلسطينية وجهت نداء إلى كافة أنصارها في العالم لإحياء يوم الغضب يوم الجمعة"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن تكون هناك أحداث احتجاجية في مختلف دول العالم، قد تتطور إلى أحداث عنيفة".

وذكر أنه "في ضوء ذلك، توصي قيادة الأمن القومي ووزارة الخارجية جميع الإسرائيليين المقيمين في الخارج بتوخي الحذر، والابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات، وإذا لزم الأمر، إبلاغ قوات الأمن المحلية بشأن احتمال حدوث مظاهرات أحداث فوضى في محيطهم".