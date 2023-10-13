17 طبيبا يتنافسون في انتخابات نقابة الأطباء بدمياط

يتنافس اليوم الجمعة ١٧ طبيبا في انتخابات مقاعد نقابة الأطباء في محافظة دمياط حيث انطلقت الانتخابات منذ التاسعة صباحا وسط إقبال متوسط .

يتنافس على مقعد نقيب أطباء محافظة دمياط كلا من الدكتور اشرف العزب والدكتور أحمد البلتاجي بعد ان تم رفض الطعن المقدم على الدكتور اشرف العزب .

وعلى مقاعد نقابة أطباء دمياط فوق السن يتنافس ٨ مرشحين هم الدكتور إبراهيم العاصي والدكتورة ايناس ضيف والدكتور جمال الزيني والدكتور خالد الوشاحي والدكتور خالد بصل والدكتورة لميس السقا والدكتورة وفاء الحسيني والدكتور وليد أبو الخير.

وعلى مقاعد نقابة الأطباء تحت السن يتنافس ٧ أطباء هم الدكتور اكرم عوف والدكتورة فجر زهيري والدكتور كمال سلامه والدكتور محمد إبراهيم عزب والدكتور محمد الهجرسي والدكتور محمود سالم والدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب.



وانتخابات نقابة الأطباء فردية و ليست قوائم تتم في مكتبة مصر العامة بدمياط.

وانتخابات نقابة الأطباء في محافظة دمياط عبارة عن ٧ ورقات الأولى ورقة لاختيار النقيب العام لأطباء مصر والثانية ورقة لاختيار أعضاء النقابة العامة فوق السن اختيار ٣ اسماء والثالثة ورقة لاعضاء النقابة العامة تحت السن اختيار ٣ أسماء.

والورقة الرابعة ورقة لاختيار مرشح لقطاع شرق الدلتا اختيار اسم واحد فقط، والخامسة ورقة لاختيار النقيب الفرعى ( نقيب اطباء دمياط) اختيار اسم واحد والسادسة ورقة لاختيار اعضاء نقابة أطباء دمياط فوق السن اختيار اسمين والسابعة ورقة لاختياراعضاء نقابة أطباء دمياط تحت السن اختيار اسمين.

ويستمر الإقبال بعد صلاة الجمعة حيث تستمر عملية التصويت في مكتبة مصر العامة في محافظة دميـاط حتى الخامسة مساء ومن ثم تبدأ عملية الفرز وإعلان أسماء الاةباء الفائزين عبارة عن مقعد نقيب دمياط مقعدين أطباء فوق السن ومقعدين أطباء تحت السن.