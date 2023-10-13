اليوم.. المنتخب الأوليمبى يطير إلى طقشند لمواجهة أوزبكستان وديا

يطير مساء اليوم الجمعة، المنتخب الأوليمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، لمواجهة منتخب أوزباكستان وديًا الاثنين المقبل، في ختام معسكر أكتوبر.



ويحل المنتخب الأوليمبي ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



ورسم المنتخب الأوليمبي صورة ذهنية أكثر من رائعة لدى الجمهور المصري وكل عشاق الكرة فى أفريقيا والعالم عقب ظهوره المبهر فى بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب وأحرز الميدالية الفضية وتأهل إلى الأولمبياد من بوابة الكبار بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة كأس البطولة لكن ظروف خارجة حالت دون إحراز اللقب.



وانتظم المنتخب الأوليمبي في معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة وواجه الأردن أمس، بإستاد المقاولون العرب قبل السفر للقاء أوزبكستان في المباراة الودية الثانية، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.