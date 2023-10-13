ندوة حول «تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن» بغرب الإسكندرية

في إطار الحملة الإعلامية التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل شارك"، نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية ندوة بعنوان" تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن" بمعهد التمريض بمستشفى القباري، حاضر فيها فضيلة الشيخ أحمد محمد صالح مدير عام بأوقاف الإسكندرية، بحضور طالبات المعهد.



وافتتح اللقاء مجدي الغريب مدير المركز الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية غرس قيم الانتماء لدى الطلاب وفتح حوار معهم وتشجيعهم على إبداء الرأي والحوار والمشاركة الإيجابية دعما وحبا فى بلدهم مصر، ثم تحدث فضيلة الشيخ أحمد محمد صالح مدير عام بأوقاف الإسكندرية عن أهمية الانتماء وتقويته وحب الوطن مهما كانت الأزمات والمحن التي يمر بها فنحن نحب بلدنا وندافع عنها ونجتهد في دراستنا لتكون مصر من أقوى وأحسن الدول.



وأكد «صالح» أن مصر لها دور رائدة في الحضارة والثقافة ومهما يحدث فلن تتراجع مصر عن هذه المكانة لأن لديها ذخيرة من الأبناء الأوفياء الذين يعملون لصالح الوطن، موضحًا أن مصر ذكرت فى القرآن عدة مرات وأن الله يحميها من كل سوء، مشيرًا إلى ضرورة اتباع القيم الإيجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية، وأن كل الأديان تحث على الاهتمام بالفكر، وأكد على أهمية تمسك الجيل الحالي بقيمته وهويته والاعتزاز بوطنه لأنه أغلى ما يملك.

وأضاف «صالح» فى ختام كلمتة، إن النجاح هو القدرة على التأثير في الآخرين وتعديل السلوك بما يخدم الوطن وعودة الناس للقيم الحقيقة وتخفيف أعباء الحياة عنهم والعمل على إسعاد الآخرين وأن أنبل القيم هي مساعدة الآخرين وترك الأثر الطيب وأن نكون إيجابيين ونبعد عن السلبية.