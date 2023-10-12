جامعة الأقصر تناقش قواعد وأعمال تسكين الطلاب

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023/2024، ومتابعة أعمال التسكين، والبت في موقف الالتماسات المقدمة من الطلاب.

استهل رئيس الجامعة الجلسة، بتهنئة أعضاء المجلس ببدء العام الدراسي الجديد، موجهًا بإتاحة كافة الخدمات المعيشية وسبل الراحة بالمدن، حرصًا على توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، كما ناقش المجلس تحديد قواعد قبول التسكين والضوابط والشروط، وتحديد أسعار السكن سواء كان فرديا او زوجيا، وتشكيل الهيئة الإشرافية للمباني المميزة وتحديد قواعد سداد الرسوم المقررة من قبل رئيس الجامعة.

ووافق المجلس، على تسكين الطلبة والطالبات من ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، الذين واللواتي لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي لكنهم في حاجة ماسة للسكن، وذلك في إطار حرص الجامعة على تخفيف العبء على أولياء الأمور وتوفير بيئة تعليمية متميزة لأبناءنا الطلاب بما يساعدهم في عملية التحصيل الدراسي في ظروف أفضل.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلبة والطالبات من أبناء الجامعة خلال أعمال التسكين، وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن تحقيق مناخ تعليمي جيد للطلاب.

وكان مجلس إدارة المدن الجامعية، قد ناقش فتح المبنى المميز لتسكين طالبات الجامعة، كما جرى حصر احتياجات مباني المدينة الجامعية بالكامل من فرش وتجهيزات، وإجراء أعمال الصيانة، وتوفير كافة متطلبات الأمن والراحة وتلبية الاحتياجات والخدمات الصحية والاجتماعية للطلاب، وتهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية (5)

اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية (6)

اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية (7)

اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية (1)

اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية (2)

اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية (3)