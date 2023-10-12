قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، اليوم الخميس، بمعاقبة اثنين بالسجن 5 سنوات لحيازتهما أسلحة بدون ترخيص.

السجن 5 سنوات لاثنين لحيازتهما أسلحة بدون ترخيص في بورسعيد

وتعود أحداث القضية رقم 2494 لسنة 2023 جنايات العرب والمقيدة برقم 1022 لسنة 2023 كلي بورسعيد، إلى يوم 12 يوليو 2023 باتهام كلا من المدعو "ا.ع.م" ويعمل سباك، والمدعو "ي.ح.ي" صاحب مزرعة مواشي، بحيازة الأول بندقية خرطوش و4 طلقات نارية، وحيازة الثاني اجزاء رئيسية من بندقية آلية عبارة عن: الجسم المعدني وماسورة وترباس، و20 طلقة نارية.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 5 سنوات، وبتغريمه 5 آلاف جنيه عما أسند إليه، وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 5 سنوات وبتغريمه 20 ألف جنيه وبمصادرة الأجزاء الرئيسية والذخيرة وألزمته المصاريف الجنائية.