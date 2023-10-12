وزير النفط العراقي: روسيا نجحت في تجاوز قيود الغرب النفطية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن روسيا نجحت في تجاوز القيود والعقوبات الغربية المفروضة على صادرات موارد النفط.

وأضاف الوزير - في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية على هامش مشاركته في فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي" - أن روسيا حتى الآن تعتبر ثاني أكبر مصدر ومنتج للخام في العالم، ولا أعتقد أن الحصار المفروض على موسكو في ما يخص صادرات النفط مؤثر عليها، إذ استطاعت روسيا تجاوز القيود.

وردا على سؤال حول العقوبات والتعاون مع روسيا، قال: "من الطبيعي لدينا تفاهمات مع دول "أوبك" (Opec) والمنتجين غير الأعضاء في أوبك، في ما يخص إنتاج النفط والغاز، وبالمقابل لدينا اتفاقات في هذا الإطار.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد كشفت في وقت سابق أن عائدات النفط الروسية ارتفعت إلى 17.1 مليار دولار في أغسطس 2023، على الرغم من تراجع الصادرات بنحو 7.5% على أساس سنوي، إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع في ديسمبر 2022، سقفا لسعر برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

كما تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا اعتبارا من 5 فبراير 2023، حيث تم فرض سقف عند 100 دولار للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل.