التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الفراعنة وزامبيا

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي من مباراة منتخب مصر ونظيره زامبيا الودي الذي يجمع الفريقيين، ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.

وبدأ فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: أحمد فتوح، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني.

الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد.

وحذر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، لاعبي الفراعنة خاصة مجموعة الدفاع من الهجوم المعاكس للمنتخب الزامبي.

وشرح فيتوريا للاعبين كل نقاط القوة والضعف للاعبي المنتخب الزامبي لاستغلالها جيدا في المباراة وتحقيق الفوز.