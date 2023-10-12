أمام الرئيس.. قوات المظلات تقدم عرضا بحفل تخرج طلاب الكليات العسكرية

قدمت قوات المظلات بالقوات المسلحة، عرضا في السماء، خلال الاحتفالية التي شهدها الرئيس السيسي لتخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، وبمناسبة الذكرى الـ 50 لاحتفالات أكتوبر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).