بيتسابالا: ما دامت حرية الفلسطينيين لا تؤخذ في عين الاعتبار فالسلام مع إسرائيل سيكون صعب

أعرب الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، اليوم الخميس، عن حزنه وألمه لاندلاع حرب جديدة في الأرض المقدسة.

وعبّر بطريرك القدس، عن خشيته من أن تكون هذه الحرب طويلة جدًا، على الأقل لحين معالجة القضية الفلسطينية.

وأشار عند وصوله إلى الأرض المقدّسة، إلى أنّه وجد بلدًا خائفًا، مندهشًا لما يحدث. وقال: كنتُ أتوّقع تصاعد العنف، ولكن ليس بهذه الوحشية. لقد وجدتُ أيضًا الكثير من الغضب والكثير من التوقعات لإلقاء كلمة توجيه وتعزية، بشأن ما يحدث. باختصار، لقد وجدتُ بلدًا تغيّر كثيرًا وبسرعة كبيرة.

وحول أوضاع المجتمع المسيحي الصغير في قطاع غزة، قال بأنّ الجميع بخير، لافتًا إلى أن منازل بعض العائلات قد دمّرت، لكن دون سقوط ضحايا، وهم الآن مجتمعون في مبنى الرعية والمدرسة، على افتراض أنهم غير مستهدفين. وبطبيعة الحال، فإنهم يتعرّضون لضغوط كبيرة. لديهم ما يكفي من الطعام لبعض الوقت، لكن إذا استمر الحصار فستكون هناك مشكلة.

القضية الفلسطينيّة لم تؤرشف



وأشار إلى أنّ التصعيد التدريجي للعنف والاشتباك بين الطرفين كان متوقعًا من قبل الجميع، لكن انفجارًا لمثل هذا العنف وحجمه ووحشيته لم يكن أحد يتوقعه.

ولفت إلى أنّ هذا يطرح القضية الفلسطينيّة على الطاولة من جديد، والتي كانت منذ فترة على الرف، وربما ظن البعض أنه قد تم أرشفتها.

وشدّد البطريرك بيتسابالا على أنّه ما دامت القضية الفلسطينية، وحرية الفلسطينيين وكرامتهم ومستقبلهم، لا تؤخذ في عين الاعتبار، وبالسبل الضرورية اليوم، فإنّ احتمالات السلام بين إسرائيل وفلسطين سوف تظل صعبة على نحو متزايد.

وحول السيناريوهات المحتملة، أوضح بأنه من الصعب جدًا إجراء تنبؤات في هذا الوقت، ومن الواضح أننا لسنا في عملية عسكرية، بل في حرب معلنة، وأخشى أن تكون الحرب طويلة جدًا.

وأردف: ربما لن يقتصر الرد الإسرائيلي على القصف، بل سيكون هناك عملية برية. ومن الواضح أننا دخلنا فجأة مرحلة جديدة في حياة هذا البلد وفي العلاقات بين إسرائيل وفلسطين.

دعوة الأطراف على التعقّل



وحول رسالته للمجتمع الدولي، شدّد نيافته على ضرورة أن يبدأ من جديد في النظر إلى الشرق الأوسط والقضيّة الإسرائيلية الفلسطينية بقدر من الاهتمام أكبر مما أظهره حتى الآن. كما يتعين عليه أن يعمل جاهدًا على تهدئة الوضع، ودعوة الأطراف على التعقّل من خلال وساطات ليست علنية بالضرورة، لأنّ الوساطات العلنية لن تنجح أبدًأ.

وأختتم: نحن بحاجة إلى الدعم، لإدانة جميع أشكال العنف، وعزل العنف، والعمل بلا هوادة من أجل وقف إطلاق النار، لأنه طالما أن السلاح يتكلم فإنه ليس من الممكن الإصغاء لأصوات أخرى.