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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"القاهرة السيمفوني" يعزف كلاسيكيات موسيقية مصرية وعالمية بالأوبرا

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يحيى أوركسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، الموافق 14 أكتوبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حفلا بقيادة المايسترو الإيطالى چيوڤاني بومبيو، ومشاركة كل من عازفة البيانو نغماية صفوت والمغنيين السوبرانو داليا فاروق، والتينور عمرو مدحت، والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب مايا چيڤينريا، وذلك استمرارا لسلسة أعظم السيمفونيات.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية منها: الكونشيرتو الثانى للبيانو والأوركسترا لـ"شوستاكوڤيتش"، والأجراس لـ "راخمانينوف" وافتتاحية إيزيس لـ"أبوبكر خيرت".

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث سلسلة من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية، إلى جانب الأعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى .

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أوركسترا القاهرة السيمفوني المسرح الكبير دار الأوبرا المصرية داليا فاروق كورال اكابيلا
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