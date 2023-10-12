"العمل": متابعة منظومة حوسبة التفتيش العمالي بالإسكندرية.. وتطوير آلياتها

قالت وزارة العمل فى بيان لها اليوم، إن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، تابعت منظومة حوسبة التفتيش بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، والتى أنشأتها الوزارة لحوكمة أعمال التفتيش الميداني وتسهيل مهام المفتشين وإحكام الرقابة على المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ومساعدة أصحاب الأعمال لاستكمال الإجراءات التى تحقق الحماية للعامل والمنشأة، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى إطار المشروع المشترك "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية".

ويأتى ذلك فى إطار خطة المتابعة الميدانية التى تقوم بها الإدارة العامة فى المحافظات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل فى الاجهزة التابعة للمديريات وربطها بمنظومة التحول الرقمى التى تبتها الوزارة فى جميع أعمالها، وتذليل المشكلات والعقبات أمام سير عمل تلك المنظومة لإحكام الرقابة على المنشآت وتسهيل مهام عمل المفتشين وحوكمة عمليات التفتيش فى مجالات العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن الإدارة العامة لتفتيش العمل برئاسة الشرقاوى بدأت فى تنفيذ خطة متابعة ميدانية لجميع مديريات العمل بالمحافظات ، لمتابعة تشغيل منظومة حوسبة التفتيش، والتى تم خلالها الانتهاء من حوسبة عدد " 100 " مكتب من مكاتب التفتيش، وإعداد "قوائم مراجعة" لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل ،وتدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة ، وذلك للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت، وقائمة مراجعة إلكترونية ، وموافاة المنشأة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش.

وأشار إلى انه خلال متابعة مديرية العمل بالأسكندرية جرى تنظيم لقاء بالتنسيق مع مسؤول الحاسب الآلي وبحضور ممثلى منظمة العمل الدولية ، ومفتشي العمل التابعين للمديرية حيث جرى الاستماع إلى المشكلات والعقبات امام عمل المنظومة والتحديات التى تواجه المفتشين على ارض الواقع ووضع حلول لمواجهتها وتلافى أى أخطاء يمكن ان تحدث خلال مهام العمل الدورى ، كما حضر اللقاء مى مجدى بالإدارة العامة لتفتيش العمل.

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