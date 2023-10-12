الإحصاء: 0.9% من الفتيات تزوجن عند عمر 15 سنة أو أقل

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بمناسبة اليوم العالمى للفتاة، أنه طبقاً لبيانات تقرير مسح صحة الاسرة المصرية 2021؛ إذ تم رصد مؤشرات الصحة للفتيات طبقا لتقرير مسح صحة الأسرة المصرية في الفئة العمرية (4 - 17 سنه).

وأوضح الجهاز أنه انخفضت نسبة زواج الفتيات في الفئة العمرية (15-17 سنه) إلى 2.1% عام 2021، بالمقارنة بعام 2014 حيث بلغت النسبة لنفس الفئة 6.3%.

وأضاف الجهاز أن هناك 0.9% من الفتيات تزوجن عند عمر 15 سنه او أقل، وأشار الجهاز إلى الحالة التغذوية للفتيات في الفئة العمرية (5-14 سنه)، حيث يوجد 57.8 % من الفتيات في الفئة العمرية (5-9 سنه) حالتهن التغذوية طبيعية مقابل 32.7 %تعانين من نحافة، 9.5% تعانين من زيادة وزن.

وأشار الجهاز إلى أن هناك 68.6% من الفتيات في الفئة العمرية (10-14 سنه) حالتهن التغذوية طبيعية مقابل 10.5 % تعانين من نحافة، 20.8% تعانين من زيادة وزن.

ولفت الجهاز الى انه يوجد 15% نسبة الفتيات المختنات في العمر (4 -17 سنه) ، و26.8% من المتوقع ختانهن من الفتيات أقل من 18 سنة، بينما انخفضت نسبة عمالة الفتيات بالفئة العمرية (5 -17 سنه) الى 2.8% عام 2021، مقارنة بعام 2014 حيث كانت نسبة عمالة الفتيات في نفس الفئة العمرية 5.8%.