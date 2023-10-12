بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية ونظيره الليتواني

تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، اليوم الخميس، مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية ليتوانيا.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، وزير خارجية ليتوانيا، ويعقد معه لقاءًا ثنائيًا وعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين.

وأكد وزير الخارجية- بحسب متحدث الوزارة - وجود توافق في الرؤى ينعكس في الحراك الكبير الذي تشهده وتيرة الزيارات المتبادلة من الجانبين في السنوات القليلة الماضية لتعزيز أوجه التعاون المختلفة بين مصر وليتوانيا.

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