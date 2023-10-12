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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية ونظيره الليتواني

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، اليوم الخميس، مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية ليتوانيا.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، وزير خارجية ليتوانيا، ويعقد معه لقاءًا ثنائيًا وعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين. 

وأكد وزير الخارجية- بحسب متحدث الوزارة - وجود توافق في الرؤى ينعكس في الحراك الكبير الذي تشهده وتيرة الزيارات المتبادلة من الجانبين في السنوات القليلة الماضية لتعزيز أوجه التعاون المختلفة بين مصر وليتوانيا.

https://www.youtube.com/live/_ajbt4un0I0?si=pN_R2Go0JT9E7-YN

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وزير الخارجية سامح شكري - مؤتمر صحفي
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