"التضامن" تطلق حملة رحلة "الألف كيلو متر" بمحافظات الصعيد.. صور

انطلقت حملة رحلة" الألف كيلو متر" بمحافظات الصعيد تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، حيث وصلت الحملة إلى محافظة بني سويف، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.



واستضاف الحملة الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف، وشهدت حضور أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والأوقاف وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ورجال الدين المسيحي والإسلامي.



وتستهدف الحملة ثلاث فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث سيتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثاني من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات " الصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم " التي تم تجهيزها في محافظات الحملة، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، أما الشق الثالث من الحملة فيتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث سيتم عمل «فيمي هيلث بازار» في كل محافظة من المحافظات التي تجوب بها الرحلة بهدف دعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع، وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهم.



وشهدت محافظة بني سويف تدريب 60 طبيبا علي منظار عنق الرحم بالمحافظة وعدد 400 رائدة اجتماعية من رائدات وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى 200 رائدة صحية بهدف توعية السيدات بإخطار وأعراض سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية منه، وقد تولي التدريب مجموعة أطباء من أعضاء الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم برئاسة الدكتور محمد العزب.



وشهدت رحلة "الألف كيلو متر" بمحافظة بني سويف افتتاح عيادتين مجهزتين بمنظار سرطان عنق الرحم للكشف بالمجان واستقبال السيدات بحضور الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم، والذي يستهدف حماية ووقاية السيدات من إخطار سرطان عنق الرحم .



وتعد محافظة بني سويف المحطة الثانية في رحلة رحلة "الألف كيلو متر" والتي قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتدشينها من محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث تهدف الرحلة توعية وتدريب وتمكين المرأة المصرية على المستوى الاقتصادي، وستجوب 9 محافظات، بدأت من الإسكندرية، ثم انطلقت إلى محافظة بني سويف ومنها إلى جميع محافظات الصعيد على أن تختتم في القاهرة.



ومن المقرر أن تشهد الرحلة خلال جولاتها بالمحافظات افتتاح 50 عيادة في مختلف محافظات الحملة في مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية، والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل.