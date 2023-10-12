خطة عمل مشتركة من "الهلال الأحمر" وصحة شمال سيناء لاستقبال جرحى غزة

عقد وكيل وزارة الشئون الصحية بشمال سيناء الدكتور طارق شوكة، لقاء مهما مع مدير مستشفى العريش العام في إطار جهود الهلال الأحمر المصري للاستعداد الأمثل في حالات الطوارئ لاستقبال المصابين من أشقاءنا الفلسطنيين بقطاع غزة.

كما قام الهلال الأحمر المصري بعمل لقاء موسع مع مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء بحضور كل من الدكتور خالد زايد رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمود فريد قويدر المدير التنفيذي للجمعية والكابتن أحمد عزت مسئول الطوارئ بالمركز العام للهلال الأحمر المصري، ومن جانب مديرية الشئون الصحية حضر الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام والدكتور أحمد عبدالفتاح وكيل المديرية وذلك لبحث تنسيق الجهود والتعاون بين الطرفين حول وحدات الدعم النفسي المتواجدة في مستشفى العريش العام استعدادا لاستقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وعلى هامش اللقاء قدم الهلال الأحمر المصري مساعدات عبارة عن مواد طبية أولية وخلال الاجتماع تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون بين الهلال الأحمر المصري ومديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

كما تم الاتفاق أيضا على تنفيذ قاعدة بيانات مشتركة بين الجانبين للمتبرعين بالدم خلال الفترة القادمة وذلك استعدادًا لمواجهة اي تفاقم الاوضاع في قطاع غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين.

وفي نهاية اللقاء، شكر الدكتور خالد زايد رئيس مجلس الإدارة الدكتور طارق شوكة والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام على حسن تعاونهم مع الهلال الاحمر المصري، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة هي خطوة إيجابية لبدء مستوى كبير من التعاون الثنائي مستقبلًا.