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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تايلاند: 16 مواطنا احتجزوا كرهائن في اضطرابات إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 قالت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الخميس، إن 16 تايلانديًا احتجزوا كرهائن بعد اندلاع الاضطرابات في إسرائيل، حسبما أقات قناة "القاهرة الاخبارية".

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

وأعلنت الأمم المتّحدة فجر اليوم الخميس، أنّ أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي.

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