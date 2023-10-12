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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بالصور.. وفد برلماني يشارك في قمة المتحدثين البرلمانيين لمجموعة العشرين بالهند

صور مشاركة الوفد
صور مشاركة الوفد
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يشارك وفد برلماني مصري في أعمال قمة المتحدثين البرلمانيين التاسعة P-20 التي تستغرق يومين بدولة الهند.

ويضم الوفد، النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

كما يضم الوفد، النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وتهدف إلى تحقيق بعد برلماني للحوكمة العالمية، ويأتي الموضوع الرئيسي بعنوان (البرلمان من أجل أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد).

ويشارك في القمة 25 متحدثا و10 نواب رئيس إلى جانب 50 عضوا في البرلمان من مختلف الدول.

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قمة العشرين قمة العشرين بالهند النائبة نورا على المهندس عبدالسلام الجبلي
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