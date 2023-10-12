التحفظ على السيارة المتسببة في مصرع فتاة بالقاهرة الجديدة وفحصها

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها، كما أمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حادث مروري ووجود متوفاة بالقرب من الصينية بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بفتاة مقيمة بالغربية مما تسبب فى وفاتها وتم نقلها إلى ثلاجة أحد المستشفيات، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.