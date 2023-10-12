وزير الخارجية التونسي: مساندة مطلقة لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مساندة بلاده المطلقة لحق الشعب الفلسطيني فى استرداد حقوقه، وصموده في وجه العدوان الإسرائيلى الغاشم، وبنضالاته المتواصلة؛ من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية.

ودعا الوزير التونسى - فى كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الإسرائيلية من أجل الوقف الفورى لهذا التصعيد الخطير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل.

وشدّد على ضرورة أن تكون القرارات المنبثقة عن اجتماعات الجامعة فى مستوى اللحظة التاريخية والفارقة التى يعيشها الشعب الفلسطينى الشقيق.