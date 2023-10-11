ضبط 36 وصلة مياه مخالفة بدمياط

شن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة للإزالة الفورية لوصلات المياه غير قانونية بمدينة دمياط الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحفاظ على المرافق بالمدن الجديدة وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة باستمرار أعمال الرصد والمتابعة واسترداد حق الدولة والحفاظ على المرافق العامة بالمدينة والتصدي بكل حزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتعدي على مرفق مياه الشرب بالمدينة.

قامت لجنة الخلسة بشن حملة مكبرة بالحي الثاني والسادس بمعاونة إدارتي الأمن والتنمية والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة وأسفرت تلك الحملة عن فصل (٣٦) وصلة خلسة وضبط (٦) ماتوري ورفع (٢) عداد مياه تنفيذ لقرارات الغلق الإداري والتي تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتحصيل الفوري للغرامات طبقا للقواعد ومعدلات الاستهلاك وإيقاف التعامل وفي سياق متصل تم تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلي المنطقة.

واكد المهندس رئيس الجهاز استمرار أعمال اللجنة والتصدي بكل حزم لدحر مثل هذه الظواهر للحفاظ على معدلات التشغيل لمرفق مياه الشرب لما يتوفر بالمدينة حاليا من مراحل للتطوير والفرص الاستثمارية.