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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اختيار طبي لحسم موقف نيدفيد ومحسن من المشاركة بتدريبات الأهلي

كريم نيدفيد لاعب
كريم نيدفيد لاعب الأهلي
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يخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كريم نيدفيد، وصلاح محسن لفحص طبي جديد خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرضا لها.
ويحسم الفحص الطبى الذي يخضع له الثنائي موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، والعودة للمشاركة مع الفريق.
يعانى وليد نيدفيد  من شد فى العضلة الأمامية تعرض له قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، فيما يعانى صلاح محسن من شد فى العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دار السلام يوم  20 أكتوبر الجاري، فى ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين 24 أكتوبر فى القاهرة.

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

 

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النادي الاهلي كريم نيدفيد صلاح محسن الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مباراة السوبر الأفريقي
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