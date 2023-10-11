وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية بمحافظة القليوبية

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للإسهام فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.. حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية " مواد غذائية – غطاء" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً بمحافظة (القليوبية).

كما تم المرور على بعض المنشآت الشرطية للتأكيد على كفالة وإحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن مُعاملة المواطنين .. وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من الأهالى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين ، وأعربوا عن بالغ سعادتهم وشكرهم لوزارة الداخلية.

ياتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد .. معك فى كل مكان).