انطلاق المران الأخير للمنتخب استعدادًا لودية زامبيا غدًا

انطلق مران المنتخب الوطني لكرة القدم الختامي، قبل مباراته غدًا امام منتخب زامبيا وديا، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة أمم افريقيا المقرر اقامتها في يناير المقبل بكوت ديفوار، وتصفيات كأس العالم.

شهد مران المنتخب رفع درجة الاستعدادات القصوي قبل مباراة الغد، خاصة وان المباراة ودية بطابع رسميا لأن منتخب زامبيا من المتأهلين لأمم أفريقيا، بالإضافة إلي أنه يمتلك عدد كبير من العناصر القوية.

شارك في التدريب ٢٥ لاعبًا ممن تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

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