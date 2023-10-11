فيتوريا: هناك معايير خاصة لاختيار اللاعبين بسبب قوة المنافسة الأفريقية

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، ان المواجهات الافريقية قوية للغاية ويجب الحرص في التعامل معها.

واضاف المدرب البرتغالي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زامبيا الودية غدا: “هناك معاير خاصة لاختيار اللاعبين وذلك بسبب قوة المنافسة في القارة السمراء”.

شارك في تدريب منتخب مصر الخاص بالمباراة الـ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .