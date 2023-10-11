جمال عبدالرحيم: ليس غريبًا على نقابة الصحفيين مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه ليس غريبًا على نقابة الصحفيين المصريين أن تساند وتدافع عن الشعب الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينين، فهي أول نقابة مهنية في مصر والشرق والأوسط تصدر جمعياتها قرارًا بحظر جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف عبدالرحيم: “النقابة ترفض كل أشكال التطبيع بل أنها أحالت عدد كبير من الصحفيين للتحقيق بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني، فموقف نقابة الصحفيين المصريين معروف بأنها دائمًا تساند القضية الفلسطينية”.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن النقابة أصدرت بيانًا منذ اليوم الأول أعلنت خلاله موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني الكامل في الدفاع عن حقهم وأرضهم، كما استنكرت فيه استهداف الصحفيين، ونعت الشهداء الذين استشهدوا خلال تأدية عملهم.

وأكد عبدالرحيم أن الفعالية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، جاءت بدعوة من مجلس النقابة بالإجماع، موضحًا أنها تُبرز الدور المهم للمقاومة الفلسطينية.