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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة البارالمبية لبحث الاستعدادات لباريس 2024

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، لبحث الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.  
وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية استعداد اللجنة واللاعبين للمشاركة في دورة الالعاب البارالمبية بباريس 2024، مضيفا أن الجميع يبذل أقصى جهده من اجل تذليل كل العقبات أمام اللاعبين بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين من أجل المنافسة على مراكز متقدمة او ميدالية بارالمبية.  

ومن جانبه تقدم الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته الكبيرة من اجل النهوض بالرياضة البارالمبية في مصر.

كما تناول اللقاء العمل على توفير الرعاية الطبية لجميع اللاعبين والإعداد النفسي والبدني لهم، من أجل بذل كل مجهوداتهم في منافسات البطولة.

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وزير الرياضة رئيس اللجنة البارالمبية اشرف صبحي حسام الدين مصطفى احمد محمدي
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