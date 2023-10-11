نقل 10 مصابين في حادث تصادم لمستشفى أبو حماد المركزي

استقبل مستشفى أبو حماد المركزي، صباح اليوم الثلاثاء، 10 أشخاص مصابون بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الزقازيق- أبوحماد" أمام كوبرى صفط نطاق مركز أبو حماد.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ابو حماد يفيد وقوع حادث تصادم بطريق" الزقازيق- أبو حماد" أمام كوبرى صفط ووقوع إصابات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وكدمات متوسطة وخطيرة.

وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى وحالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات.