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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 10 مصابين في حادث تصادم لمستشفى أبو حماد المركزي

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مستشفى أبو حماد المركزي، صباح اليوم الثلاثاء، 10 أشخاص مصابون بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الزقازيق- أبوحماد" أمام كوبرى صفط نطاق مركز أبو حماد.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ابو حماد يفيد وقوع حادث تصادم بطريق" الزقازيق- أبو حماد" أمام كوبرى صفط ووقوع إصابات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وكدمات متوسطة وخطيرة.

وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى وحالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات.

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10 اشخاص استقبل مستشفى ابو حماد إصابة 10 أشخاص الاسعافات الاولية تصادم سيارتين
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