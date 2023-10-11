رئيس "مياه سوهاج" يتفقد مشروعات المعالجة الثلاثية والاحلال والتجديد

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، اعمال نهو ملاحظات توسعات محطة مياه سوهاج غرب والتى تم تنفيذها تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى واستلامها ابتدائياً فى يناير من العام الجارى وتبلغ طاقتها التصميمية 900 لتر لكل ثانية وتغذى مليون مواطن تقريباً بمدينة سوهاج وقراها بتكلفة تبلغ 580 مليون جنيه هذا بالاضافة الى تفقد الاعمال المطلوب استكمالها لماخذ وبوستر المحطة تمهيداً لاستلامهما ابتدائيا.

وشدد رئيس مياه سوهاج على الشركة المنفذة لاعمال الماخذ والبوستر بضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الاعمال خلال الشهر الجارى لبدء اعمال التشغيل التجريبى.

واوضح المهندس ابو ضيف محمد احمد جبر مستشار الشركة لشئون المشروعات، انه تم تفقد محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج والتى تخدم مدينة سوهاج وتبلغ طاقتها التصميمية 50 الف متر مكعب لكل يوم وجارى رفع كفائتها وطاقتها الاستعابية لتبلغ 65 الف متر مكعب لكل يوم هذا الاضافة الى الإنتهاء من تأهيلها وتحويلها الى معالجة ثلاثية بتكلفة تبلغ 591 مليون جنيه.

واشار المهندس احمد على نائب رئيس قطاع المشروعات إلى انه تم تفقد مشروع احلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع ترعة باجا بمدينة سوهاج والتى بلغت نسبة تنفيذه 70% بقيمة 19.1 مليون جنيه والجارى الانتهاء منه فى ديسمبر من العام الجارى والتى تاتى ضمن خطة الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمدينة سوهاج بقيمة 61 مليون جنيه من تمويل الشركة وكذلك مبلغ 71مليون جنيه من تمويل الخطة الاستثمارية للمحافظة.