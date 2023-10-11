بالأسماء.. إصابة 10 عمال في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة

أصيب 10 عمال بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الدولي (وادي النطرون - العلمين)، بالكيلو 5 اتجاه العلمين بنطاق محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة عند الكيلو 5 اتجاه العلمين بالطريق الدولي، وتم تحويل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "م.ا، 18 عامًا، م.ع 33 عامًا، ع.ف، 40 عامًا،ع.م، 20 عامًا، ع.ر، 18 عامًا،ع.ع، 33 عامًا، ع.ف، 36 عامًا، ف.ف، 42 عامًا، م.ع، 21 عامًا، ب.م، 24 عامًا"ز.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.