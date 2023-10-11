أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 283 ألفا و900 جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 283 ألفا و900 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في تحديث حول خسائر الجيش الروسي نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و863 دبابة و9 آلاف و220 من المركبات المدرعة و6 آلاف و731 من النظم المدفعية و809 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و545 من أنظمة الدفاع الجوي و316 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و145 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 965 من المعدات الخاصة و5 آلاف و226 طائرات مسيرة وإسقاط 1530 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وفي ذات السياق، أوضحت الهيئة أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 11 غارة على أفراد ومجموعات أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي و9 غارات أخرى على أنظمة صواريخ مضادة للطائرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان، إلى أن المدافعين الأوكرانيين دمروا مقاتلة روسية من طراز سوخوي-25، فيما أصابت الوحدات الصاروخية مركز قيادة للروس ومستودع ذخيرة و3 أفراد ومجموعات أسلحة ومعدات عسكرية و7 أنظمة مدفعية ومحطة للحرب الإلكترونية.

وأضاف البيان "أن 108 اشتباكات قتالية بين قوات الدفاع الأوكرانية والجيش الروسي جرت في اتجاهات مختلفة من الجبهة، في حين تواصل قوات الدفاع الأوكرانية الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا وتنفذ عمليات هجومية في اتجاه ميليتوبول وعمليات هجومية في اتجاه باخموت وتدمر العدو وتحرر الأراضي المحتلة مؤقتًا خطوة بخطوة، وتحصل على موطئ قدم على "مناطق الحدود".

وتابع البيان أن الجيش الروسي قصف خلال أمس منازل للمدنيين في بلدة فيليكي بورلوك التابعة لإقليم خاركيف بصاروخ إس-300، بالإضافة إلى ذلك، هاجم الروس المناطق الجنوبية من بلادنا بطائرات شاهد 136/131 وتم تدمير معظمها من قبل قوات الدفاع الجوي، وفي الإجمالي، شن الروس غارتين صاروخيتين و76 غارة جوية و83 هجومًا بالمدفعية على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية، قُتل وجُرح مدنيون، لا سيما الأطفال، وتعرضت المنازل الخاصة وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية للتدمير والأضرار.

