في يومها العالمي.. التنسيقية تؤكد دعمها لترسيخ مفاهيم الصحة النفسية والوعي تجاهها

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرارها في تقديم شتى سُبُل الدعم لارساء مُثُل الصحة النفسية والتماشي مع احتياجات الشباب المصري في ذلك السياق بخطوات راسخة راهنة واستراتيجية واضحة كركن أساسي لبناء الجمهورية الجديدة ومواكبة ركب التنمية وخاصة الصحة النفسية للشباب المصري بالجمهورية الجديدة.

وتشير التنسيقية في اليوم العالمي للصحة النفسية، إلى أنها كانت ولازالت داعمة لترسيخ مفاهيم الصحة النفسية والوعي تجاهها، مضيفة أنها أخذت على عاتقها نشر ذلك الوعي في شتى الاتجاهات وعلى رأسها مجالات الرياضة والتعليم والتدريب مما سيسفر عن جيل جديد من المدربين لنشر الوعي بالصحة النفسية للشباب.

وتُثني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الجهود المبذولة من الدولة المصرية في ملفي الإدمان والصحة النفسية، وتؤكد ثقتها فى استمرار الجهود المثمرة في الملفين، حيث خصصت الدولة اهتمامًا خاصًا بالصحة النفسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة (٢٠٢٣ - ٢٠٣٠) التي تم إعلانها في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية.



