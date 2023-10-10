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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفارة الروسية لدى إسرائيل: مقتل 4 مواطنين روس وفقدان 6 آخرين

السفارة الروسية لدى
السفارة الروسية لدى إسرائيل
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أعلنت السفارة الروسية لدى إسرائيل مقتل أربعة مواطنين روس، واعتبار ستة آخرين في عداد المفقودين جراء تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال المكتب الصحفي للسفارة الروسية لدى إسرائيل - لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم /الثلاثاء/ - "نأسف لإبلاغكم بأنه في قوائم البيانات المحدثة من الجانب الإسرائيلي، جرى إدراج أربعة مواطنين روس، ويحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا، في عداد القتلى"، مشيرا إلى أن السفارة تعمل حاليا على استيضاح الظروف التي قتلوا فيها.

وأضاف: أن "قوائم المفقودين، التي قدمها الجانب الإسرائيلي، تشمل ستة مواطنين روس أيضا".

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السفارة الروسية إسرائيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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