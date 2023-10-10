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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حملة السيسي تستقبل وفدا من حزب الغد لعرض الرؤى والمقترحات

حملة السيسي تستقبل
حملة السيسي تستقبل وفدا من حزب الغد
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استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، وفداً من حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، مرحباً بتشريفهم بمقر الحملة، موجهاً لهم الشكر والتقدير لدور الحزب بالمشاركة الفعّالة في دعم المرشح، ودور الحزب في مناشدته للسيد عبد الفتاح السيسي بالترشح، حيث عقدوا العديد من المؤتمرات لدعم وتأييد المرشح، مؤكداً على مبدأ التشاركية الجماعية بين كافة أطياف الشعب المصري، مشيراً إلى ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وفي نفس السياق، أكد وفد حزب الغد، على قيامهم بعدة مؤتمرات توعوية للتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك إبراز إنجازات المرشح الرئاسي على مدار الفترة الماضية، مشيدين بدور المرشح في تمكين الشباب غير المسبوق على كافة المستويات، مشيرين إلى أن المرشح الرئاسي نجح في تحقيق التوازن بين التنمية والبنية التحتية والأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدين أن الحزب يعمل على ابتكار وسائل جديدة لمساعدة الحملة الانتخابية في إظهار صورة مصر بالشكل الأمثل.

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