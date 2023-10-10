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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالصور.. تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بمركز الثقافة السينمائية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما احتفالية خاصة للأطفال بمناسبة مرور ٥٠ عاما على انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتربية والتعليم برئاسة د.عز الرجال فاروق.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات، بدأت باستعراض بعض  المواهب الشعرية والإلقاء وأناشيد النصر العظيم، تلى ذلك عرض فيلم( معركة الوعي) للمخرج مختار علي من إنتاج المركز القومي للسينما  ثم ورشة تلوين للأطفال.
وتم عقد ندوة أدارتها د. سحر عبد العا طبيب واستشاري الصحة الأسرية بمستشفي السويس العام تحت عنوان (أكتوبر الماضي والحاضر) ناقشت فيها الأطفال وتحدثت عن بطولات أكتوبر الخالدة.
أيضا استضافت الندوة بطل أكتوبر المهندس سعيد قطايف، خطاط ورسام خرائط عمليات حرب أكتوبر،  كما تم تكريم المتميزين فنيا من ذوي القدرات الخاصة .

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