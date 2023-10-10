بالصور.. تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بمركز الثقافة السينمائية

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما احتفالية خاصة للأطفال بمناسبة مرور ٥٠ عاما على انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتربية والتعليم برئاسة د.عز الرجال فاروق.



تضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات، بدأت باستعراض بعض المواهب الشعرية والإلقاء وأناشيد النصر العظيم، تلى ذلك عرض فيلم( معركة الوعي) للمخرج مختار علي من إنتاج المركز القومي للسينما ثم ورشة تلوين للأطفال.

وتم عقد ندوة أدارتها د. سحر عبد العا طبيب واستشاري الصحة الأسرية بمستشفي السويس العام تحت عنوان (أكتوبر الماضي والحاضر) ناقشت فيها الأطفال وتحدثت عن بطولات أكتوبر الخالدة.

أيضا استضافت الندوة بطل أكتوبر المهندس سعيد قطايف، خطاط ورسام خرائط عمليات حرب أكتوبر، كما تم تكريم المتميزين فنيا من ذوي القدرات الخاصة .

IMG-20231010-WA0059

IMG-20231010-WA0058

IMG-20231010-WA0057

IMG-20231010-WA0056

IMG-20231010-WA0055

IMG-20231010-WA0054