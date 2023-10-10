القومية للفنون الشعبية تشارك بمهرجان الوفاء للوطن الدولي بالأردن

تغادر الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، غدا الأربعاء، مطار القاهرة للمشاركة في فعاليات مهرجان الوفاء للوطن الدولي الثامن، والذي يقام في الفترة من 13 حتى 20 أكتوبر الجاري، في محافظة أربد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وتقدم الفرقة بقيادة الفنان هاني النابلسي في فعاليات المهرجان ببرنامج كبير يتضمن أجمل وأشهر التابلوهات الاستعراضات للفرقة القومية للفنون الشعبية، ومنها: "الشمعدان، ودبكة المجوز، وأغاني البنات، وفتوات قبلي، والحجالة، والحصان، وأم الخلول، والتنورة، والبمبوطية"، وغيرها من الرقصات التي تعبر عن العادات والهوية المصرية.

تأسست الفرقة القومية للفنون الشعبية في الستينات، بهدف الحفاظ علي الهوية المصرية، حيث تتفرد مصر باختلاف الأشكال الفلكلورية من رقصات، ولهجات، وملابس، وعادات وتقاليد، وغيرها .

قدمت الفرقة عروضها خلال مشوارها في أكثر من 100 دولة، كما أسهمت كوادر الفرقة من مصممي رقصات ومدربين في دعم وإنشاء أكثر من 80 فرقة للفنون الشعبية في مختلف أقاليم مصر.