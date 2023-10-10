مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية يعقد مؤتمرا جماهيريا بشيوخ وعواقل جنوب سيناء

عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية لقاء جماهيريا بشيوخ وعواقل محافظة جنوب سيناء وبحضور عدد من نواب البرلمان وذلك في اطار التواصل المستمر بين الجهات التنفيذية على جميع المستويات وبحث بعض المشكلات والعمل على توفير حلول لها في اسرع وقت ممكن. وتأتي تلك اللقاءات المستمرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أشار اللواء أحمد جمال الدين، إلى ان تلك اللقاءات تعبر عن أهمية الوعي ودوره في تطوير المجتمعات المحليه وضروره تضافر الجهود في الفتره القادمه لتنميه سيناء، والحفاظ على مقدرات الوطن ، كما حث الأهالي على ضروره الاهتمام بالتعليم في ظل ما تشهده المحافظه من انجازات ومشروعات قوميه ضخمه وذلك خير دليل على حرص القياده السياسيه على تنميه سيناء.

وفي النهايه اللقاء استمع اللواء احمد الى العديد من المقترحات والاراء من قبل الشيوخ والعواقل.

حضر اللقاء جميع شيوخ وعاقل محافظه وذلك وبحضور اللواء احمد اسكندراني سكرتير عام المحافظة والذى اهدى بالإنابة عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء درع المحافظة الى اللواء احمد جمال الدين تقديرا لجهوده .

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