«كله تحت السيطرة.. والسلع بالأسواق متوافرة».. المحافظون يبدأون تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بخفض الأسعار.. وجميع السلع الأساسية والمقررات التموينية متوافرة.. وإجراءات رادعة للمخالفين

بخطوات ثابتة يجرى محافظو الجمهورية تجهيزات على قدم وساق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتأكد من إتاحة السلع المعروضة بالأسعار المقررة دون مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة ضد أي مخالفات يتم رصدها، لإحكام السيطرة على الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية وحالات الغش التجاري، بتدخلات سريعة مع كبار تجار الجملة والسلاسل التجارية لعرض السلع بأسعار مخفضة بكافة المدن والقرى والنجوع، ومتابعة فتح منافذ مخفضة لبيع السلع الغذائية، وتنفيذ جولات مكثفة ومستمرة على مدار الساعة لمراقبة الأسواق.



ويأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل ذلك حرصت «البوابة نيوز»، على تسليط الضوء على المحافظين على كافة مستوى الجمهورية.

ففي شمال سيناء، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، إن جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية متوافرة بالأسواق والمحال التجارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات.

وأوضح، أنه يتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين، معلنا عن تواصل صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر، حيث تبلغ عدد البطاقات التموينية على مستوى المحافظة نحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف مواطن.

وأشار إلى وصول السلع الأساسية إلى محافظة شمال سيناء بانتظام ودون أي معوقات، مشددا على الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد المحافظ على انتظام عمل المخابز ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجي من المواد التموينية والمواد البترولية والغاز الطبيعي بما يكفى المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص.

وفي القليوبية، أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولات مفاجئة بمدينة بنها وعدد من المدن الأخرى لمتابعة توافر السلع في الأسواق، والتأكد من انضباط الأسعار والإعلان عنها وجودتها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وتم التأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

واطمأن المحافظ خلال الجولات على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وفي الغربية، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، والاحتكار والمغالاة، خاصة في السلع الأساسية، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

واطمأن محافظ الغربية على أسعار السلع بالمعارض من البيض، الخضروات، الفواكه، السكر، الزيت السمن، الأرز، المكرونة، اللحوم الطازجة والمجمدة، مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها الأسماك المجمدة بأنواعها، المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان، السلع الغذائية والمعلبات بأنواعها، وقسم العطارة، وقسم المخللات، ومختلف للمنتجات.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ، وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات، وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وفي محافظة قنا، أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على توافر كميات كافية من السلع الغذائية الأساسية، موجها بضرورة متابعة أرصدة السلع الغذائية، وحصر العجز في حال وجود نقص في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة.

كما وجه المحافظ، بمرور مفتشي التموين بشكل دوري على المخازن الكبرى للتأكد من عدم احتكار أصحاب تلك المخازن للسلع الاستراتيجية، وشدد محافظ قنا، على ضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إحكام الرقابة التموينية على السلع والأسواق، من خلال تكثيف الحملات على كل منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافرها وعدم رفع أسعارها، وكذلك التنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، وتحرير محاضر للمخالفين، ومصادرة السلع التي لا يتم الإعلان عن أسعارها.

وشدد محافظ قنا، على عدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، لافتا إلى أهمية نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، وأكد الدوادي ، أن هناك أكثر من 130 منفذا ثابتا ومتنقلا، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ (أمان) التابعة لوزارة الداخلية، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية التي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

وفى محافظة أسيوط، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، لافتا إلى فتح 5 منافذ بمراكز ديروط والبدارى ومنفلوط وحى شرق، وسيتم فتح منافذ أخرى بالقرى والمراكز والأحياء تباعا ضمن المبادرة التى تم إطلاقها بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة؛ من خلال عمل تدخلات سريعة مع كبار تجار الجملة والسلاسل التجارية لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشتى مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح أن ذلك يأتى بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ أسيوط أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمواجهة الغلاء والاحتكار، بالإضافة إلى المرور اليومى على السلاسل التجارية والأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية والتزامها بالإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة لروادها.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولى التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجارى، وعدم تحميل المواطن أى أعباء إضافية، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لخفض الأسعار

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لخفض الأسعار