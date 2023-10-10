المغرب والمفوضية الأوروبية يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أجرى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببروكسيل، مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحضور وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.

وخلال المباحثات، شدد الجانبان على صلابة العلاقات التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، كما ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها، خاصة في الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي على مستوى القارة الإفريقية، كما يعد الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمغرب، بنسبة مبادلات تجارية تفوق 60 % من إجمالي المبادلات.