اليابان تجري مناورات بحرية مشتركة مع أمريكا وكوريا الجنوبية ببحر الصين الشرقي

أعلنت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أنها تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية في بحر الصين الشرقي.

وقالت قوات الدفاع الذاتي حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) إن المناورات الثلاثية جرت على مدار يوم أمس الاثنين وتستمر اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هدف المناورات هو تعزيز قدرات الردع للتحالف الياباني-الأمريكي وتعزيز التعاون الأمني بين كل من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضافت أن إجمالي 7 سفن من الدول الثلاث تشارك في المناورات، من بينها حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" ومدمرة كورية جنوبية.. كما نشرت صورة لأفراد من البحرية الأمريكية أثناء نزولهم من طائرة مروحية إلى سطح سفينة "هيوجا" التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

وتعد هذه المناورات هي الأولى التي تجريها الدول الثلاث وتتضمن حاملة طائرات أمريكية منذ شهر أبريل الماضي.

وتهدف المناورات فيما يبدو إلى إظهار وحدة الدول الثلاث وسط عمليات الإطلاق المتكررة للصواريخ الباليستية التي تقوم بها كوريا الشمالية ونفوذ الصين البحري المتنامي.