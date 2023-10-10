نائب بالشيوخ: منح مصر الشهادة الذهبية في القضاء على فيروس سي نجاح ضخم ينسب للرئيس

قال النائب أمين جابر الصيرفي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر اليوم تسطر تجربة صحية مدهشة بعد القضاء على بؤر فيروس سي، بشهادات أممية وعالمية. قائلا: إن مصر تسطر اليوم إنجاز تاريخي باعتراف العالم، وذلك من بلد يملك أحد أعلى معدلات العدوى بالتهاب الكبد C فى العالم، حيث لم يَخلُ بيت مصري من ضحاياه، إلى بلد حقَّق مسار القضاء تماما على المرض فى أقل من 10 سنوات، وبلغ معدل الشفاء بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج، نسبة 99% لتكون أول دولة فى العالم تحصل على الشهادة الذهبية في القضاء على فيروس سي.

ولفت الصيرفي، فى تصريحات له اليوم، أن اعتراف العالم بنجاحات الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي، شهادةً على صمود الدولة المصرية والدعم اللامحدود المقدم من الرئيس لمنظومة الصحة، موجها التحية له وللكادر الصحي بالدولة التي أثمرت جهودهم وخبراتهم في تلك النتائج التي تدعو للفخر وترسخ مكانة مصر عالميا.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية وطوال سنوات أولت العمل على دعم الصحة العامة في مصر، وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة "100 مليون صحة"، وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية، لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر، وهو ما حقق اهدافه بشكل لم يكن متوقع. قائلا: إن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي"، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" غيرت من مفاهيم الصحة العامة والأولويات الصحية وكيفية علاجها والتصدى لها، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

واختتم النائب جابر الصيرفي، شهادة العالم، ومنح مصر الشهادة الذهبية في القضاء على فيروس سي، نجاح ضخم تحققه مصر، ويرجع الفضل فيه للرئيس السيسي.