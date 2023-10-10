اللواء هشام آمنة: جناح "التنمية المحلية" بصعيد مصر يعد الأكبر بمعرض تراثنا 2023

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد هو الأكبر في حجم المشاركة وأيضًا في تقديم منتجات تم تطويرها وتصميمات جديدة مبتكرة، وكذلك شاشات عرض تفاعلية لمنصة "أيادي مصر" الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي للتسويق الإلكتروني لمنتجات العارضين ولعرض الخدمات التسويقية التي تقدمها المنصة للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية والمساهمة في تسويقها والتعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالمنصة، مما يساهم في تطوير استراتيجية تسويق المنتجات داخليًا وخارجيًا.

كما تم عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين والمؤسسات وكافة الجهات الراغبة في التعاون مع العارضين بجناح البرنامج.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض " تراثنا 2023 " للحرف اليدوية والتراثية شهد إقبالًا كبيراً من المواطنين رواد المعرض خلال أول يومين للمعرض، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 8 لـ 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض تراثنا للمرة الرابعة على التوالي يأتي ذلك ضمن خطة البرنامج لدعم التكتلات الاقتصادية التي تستهدف الحفاظ على الحرف والصناعات التراثية من الاندثار، وعودة المنتجين إلي حرفهم مرة أخري بعد خروجهم، وكذا تشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف والصناعة، ولقد نتج عن تمكين خمس من التكتلات الاقتصادية الحرفية من المشاركة في معرض تراثنا 2022 (الدورة السابقة) من تحقيق مبيعات بقيمة إجمالية تتعدى 12 مليون جنيه.

ويذكر أن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مثل هذه المعارض، يأتي بهدف دعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد والتي تعتبر جزء من منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة لخلق فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية بما يساهم في خفض معدلات البطالة بمحافظتي قنا وسوهاج وتقليل الهجرة من محافظات الصعيد، حيث حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجاحا كبيرا خلال المشاركات السابقة في المعرض والمساهمة في عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق للجمهور ومجتمع الأعمال.

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