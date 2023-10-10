الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: الاحتلال يرتكب جرائم حرب

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وقام بتدمير البنية التحتية وشبكات المياه والصرف في قطاع غزة.

وأضاف عبد العاطي، في مُداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه يجب فتح ممر إنساني لضمان إدخال الأطباء، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بقطاع غزة، لافتًا إلى أن محطة الكهرباء في القطاع باتت مُهددة بالتوقف غدًا إن لم يصل إليها الوقود اللازم.

وأشار إلى ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان للنظر في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، مُؤكدًا أن "الأونروا" باتت عاجزة عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين واستيعاب النازحين.

وأوضح "عبد العاطي"، أن الولايات المتحدة محكومة بسياسة خارجية لتأمين الاحتلال، ويجب تبني واتباع موقف دولي لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

وشهدت الدقائق الأولى من بدء العملية إطلاق خمسة آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية، شملت القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، كما تسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة ونفذوا حرب شوارع ضد جنود الاحتلال.