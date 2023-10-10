مصرع سائق وإصابة 7 تلاميذ إثر سقوط سيارة ركاب في رشاح بالقليوبية

لقي سائق مصرعه وأصيب 7 تلاميذ في حادث سقوط سيارة ركاب في رشاح على طريق قرية سنهرة بطوخ دائرة مركز شرطة طوخ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قها المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن جثة السائق والاستعلام عن حالة المصابين.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد ورود بلاغا بوقوع سيارة ميكروباص بقيادة السائق هاني محمد محمد عمر في رشاح سنهرة عزبة السيد عمارة وأسفر الحادث عن حالة وفاة و7 حالات إصابة.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين أنه اثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة وانحرفت السيارة إلى جانب الرشاح وسقطت في المياة واسرع الاهالى لانتشال الالتلاميذ واسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة ويدعى " هاني م م " 44 سنه وإصابة 7 تلاميذ هم خالد محى فتحي طه 8 سنوات، مكة محمد فراج إبراهيم 5 سنوات، حمدي محيي فتحي طه 10 سنوات، يارا محمد فراج إبراهيم 13 سنة، خلود رامي عبد النبي 12 سنة، محمد وليد محمد سنوسي 7 سنوات، رنا وليد محمد سنوسى 13 سنة.