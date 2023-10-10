بالفيديو.. طلاب الشرطة يسحبون مدرعات وزنها ٧ أطنان بعروض الكفاءة القتالية

قدم طلاب وخريجي كلية الشرطة من طلاب وطالبات، عروضا متميزة ومنها عروض طلبة أكاديمية الشرطة يسحبون مدرعات يصل وزنها إلى ٧ أطنان خلال عروض الكفاءة القتالية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل قبل قليل؛ لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن؛ فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، كما أنها من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.