السيسي يشهد عرض الدراجات الهوائية لطلاب كلية الشرطة

شهد الرئيس السيسي عرضًا يقدمه طلاب كلية الشرطة بالدراجات الهوائية، حيث استعرضوا قدراتهم البدنية العالية أثناء قيادتها، وشكل الطلاب بالدراجات في ساحة العرض سهما بلون علم مصر إشارة لانطلاق البلاد نحو التنمية والتطور.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي الطلبة المتفوقين الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية، فضلا عن تسليمهم شهادات التقدير كما يتم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجديد برتبة ملازم أول وذلك للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما تشهد الحفلة عروض عسكرية يقدمها الطلاب الخريجون لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

وتعد كلية الشرطة المصرية من أهم الكليات الأمنية التي تؤهل الطلاب للعمل بوزارة الداخلية والحصول على الليسانس في القانون والعلوم العسكرية ويحمل الخريج برتبة ملازم أول ويتم توزيعها على المواقع الشرطية المختلفة في المحافظات للعمل على أداء رسالته الأمنية وحفظ الأمن والمواطنين في البلاد.

