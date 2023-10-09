ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالرحمن مجدي: توجهت إلى الطفل حامل الكرات وقبلت رأسه

الطفل حامل الكرات
الطفل حامل الكرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي عما حدث بينه وبين الطفل حامل كرات الأهلي عقب مباراة الفريقين في الدوري.

وقال عبد الرحمن مجدي هناك من يريد افتعال أزمة بين الجماهير والجميع شاهد الروح الرياضية بين الجماهير في المدرجات والمشهد المشرف".

وأضاف "عقب المباراة توجهت إلى الطفل حامل الكرات وقبلت رأسه وأعطيته قميصي والأمر انتهى سريعا".

وحصل عبد الرحمن مجدي على بطاقة صفراء في نهاية المباراة بعدما سدد الكرة في اتجاه حامل الكرات المتواجد خارج خط الملعب.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري، في المباراة التي أقيمت في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل أهداف فوز الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف لحسين الشحات.

بينما جاء هدف الإسماعيلي الوحيد في المباراة عن طريق ياو أنور.

ads
الطفل حامل كرات الأهلي عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي
ads