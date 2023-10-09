عبدالرحمن مجدي: توجهت إلى الطفل حامل الكرات وقبلت رأسه

كشف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي عما حدث بينه وبين الطفل حامل كرات الأهلي عقب مباراة الفريقين في الدوري.

وقال عبد الرحمن مجدي هناك من يريد افتعال أزمة بين الجماهير والجميع شاهد الروح الرياضية بين الجماهير في المدرجات والمشهد المشرف".

وأضاف "عقب المباراة توجهت إلى الطفل حامل الكرات وقبلت رأسه وأعطيته قميصي والأمر انتهى سريعا".

وحصل عبد الرحمن مجدي على بطاقة صفراء في نهاية المباراة بعدما سدد الكرة في اتجاه حامل الكرات المتواجد خارج خط الملعب.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري، في المباراة التي أقيمت في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل أهداف فوز الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف لحسين الشحات.

بينما جاء هدف الإسماعيلي الوحيد في المباراة عن طريق ياو أنور.