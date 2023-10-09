"هرم اللاهون" بالفيوم يستقبل أفواجا سياحية من ألمانيا وإيطاليا.. "صور"

كشفت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بأن الإدارة حريصة، على رصد حركة السياحة ومتابعتها بصورة دورية، لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.

واضافت مديرة ادارة الوعى الاثري ان منطقة اللاهون بالفيوم، بأن المنطقة استقبلت اليوم وفد سياحي من المانيا واخر من ايطاليا قاموا بزيارة هرم اللاهون وتعتبر منطقة هرم اللاهون الاثرية من أكثر المناطق الاثرية التي شهدت زيارات متعددة من السياح للاستمتاع بمشاهدة تصميم الهرم المميز، وابدوا إعجابهم الشديد بالهرم والممرات الداخلية وحجرة الدفن المشيدة من الجرانيت الوردى .

من الجدير بالذكر أن هرم اللاهون أصبح من المناطق الآثرية الهامة التى يحرص السائحين على زيارتها وأيضا المحطات التلفزيونية العالمية على التصوير فيها وهو أول هرم من عصر الدولة الوسطى فى مصر يتم فتحه للزيارة بإعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم.



وجاء ذلك فى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، وتحت اشراف الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقةبضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة.



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