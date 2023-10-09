تعرف على الموقف القانوني لـ "أحمد طنطاوي" المرشح الرئاسي المحتمل بعد تزوير التوكيلات

كشف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوي، إن عقوبة تزوير توكيلات للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي، تندرج تحت إطار الإخلال بالأمن العام، وطبقا لقانون العقوبات فهناك عاملين صاحب مطبعة ومواطنين ستوقع عليهم عقوبة تزوير التوكيلات.

وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن صاحب المطبعة يطبق عليه عقوبة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة.

وأشار إلى أن كل مواطن وقع على العقد المزور يسجن من 3 لـ10 سنوات، معلقا: واجب الشرطة حفظ الأمن وضبط هؤلاء المزورين بدون تهاون، والتأكيد على التصدي لأي محاولات الإخلال بالأمن العام.

وتابع: هناك مشكلة ستتعرض لها حملة أحمد طنطاوي بعد حصوله على 25 ألف توكيل، علاوة على حكمه على نفسه بالإعدام بسقوط ثقته أمام الشعب المصري.

واستكمل: من المحتمل محاكمته بعد سؤال المتهمين وشهادة الشهود وغيره لتكون قضية متكاملة الأركان.