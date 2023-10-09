واشنطن: ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين جراء الهجمات على إسرائيل إلى 9 أشخاص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل 9 أمريكيين في الهجمات على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - "أستطيع تأكيد أن 9 أمريكيين للأسف فقدوا أرواحهم نتيجة للهجمات"، مضيفا أن الوزارة على تواصل مع أسر الأمريكيين التسعة الذين قضوا لتوفير أي مساعدة قنصلية ممكنة.

وأضاف المتحدث أنهم على تواصل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ عمليات أمنية لتحديد موقع المواطنين الأمريكيين المفقودين والمواطنين الإسرائيليين المفقودين.

وأشار ميلر إلى أنه لا يستطيع التأكيد في هذه المرحلة ما إذا كان هناك أي مواطنين أمريكيين محتجزين كرهائن، موضحا أن هناك عددا من المواطنين الأمريكيين مفقودون وأن الأولوية هي تحديد أماكنهم ومعرفة حالتهم خلال الساعات والأيام المقبلة.